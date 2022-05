Problemi a Poste Italiane, il gruppo: 'nessun attacco hacker, in corso un aggiornamento'

Dei problemi a Poste Italiane di questa mattina abbiamo parlato nella notizia dedicata. Il gruppo italiano ha però voluto tranquillizzare tutti, in primis i correntisti, ed ha smentito ed allontanato l'ipotesi attacco hacker.

Come si legge nella nota, infatti, "il disguido tecnico, che si è verificato stamani negli uffici postali" è dovuto ad un aggiornamento di sistema e non ad un attacco informatico. Poste Italiane fa anche sapere che i disservizi sono in via di risoluzione ed evidentemente le operazioni dovrebbero tornare nei ranghi a stretto giro di orologio.

Anche sulla pagina DownDetector di Poste Italiane, sono calate le segnalazioni da parte degli utenti dopo il picco di questa mattina.

Sin da quando si è iniziata a spargere la notizia, era scattata la psicosi attacco informatico in Italia. Ad alimentarla le minacce arrivate nella giornata di ieri da parte del gruppo di hacker Killnet che aveva chiamato a raccolta i malviventi informatici alle 5 di oggi, 30 Maggio 2022, per un "colpo irreparabile" ai danni del nostro paese. La preoccupazione resta comunque alta da parte delle autorità, visto che Killnet anche nell'immediato passato aveva sferrato attacchi su larga scala ai danni delle istituzioni italiane, tra cui la Polizia Postale ed i Ministeri, oltre che società legate al mondo dell'energia.