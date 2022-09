Problemi con i preordini di iPhone 14: gli utenti non riescono a completare l'acquisto - Aggiornata

Come abbiamo avuto modo di raccontare nei passati minuti su queste pagine, alle 14 in punto sono stati aperti i preordini di iPhone 14, la nuova gamma di smartphone targata Apple presentata nel corso del keynote del 7 Settembre 2022.

Le operazioni di prenotazione però non sembrano procedere lisce come sperato ed a quanto pare sono molti gli utenti che non riescono a finalizzare l’ordine sia tramite il sito Apple che tramite l’applicazione Apple Store. Nella fattispecie, al momento del pagamento si riceverebbe un generico messaggio d’errore che impedisce di confermare l’acquisto.

Non è chiaro se tale disservizio sia legato ad un eccesso di domanda o ad altre ragioni di natura puramente tecnica: gli Apple Store online sono rimasti offline per gran parte della mattinata per consentire ai webmaster e sviluppatori di prepararli all’arrivo dei nuovi iPhone.

MacRumors consiglia a coloro che stanno riscontrando problemi di riprovare più tardi. Ricordiamo comunque che gli iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max sono disponibili anche su Amazon in Italia, anch’essi in preordine e con data di consegna garantita al day one, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo.

Come sempre, fateci sapere attraverso i commenti se siete riusciti a completare l’ordine tramite l’Apple Store oppure se vi siete affidati ad altri negozi.



Aggiornamento 15:29 - I problemi sembrano essere stati risolti.