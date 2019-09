Problemi allo schermo di Apple Watch 2 e 3, Apple li sostituisce gratis

Apple ha riconosciuto in via ufficiale un difetto presente in alcuni modelli di Apple Watch che potrebbe causare la rottura dello schermo. Il colosso di Cupertino ha affermato che sono state segnalate "crepe che potrebbero iniziare da un lato ed espandersi su tutto il display".

Di seguito i modelli interessati:

Apple Watch Series 2 da 38 e 42mm. Colorazioni space gray, gold, rose gold e silver aluminium venduti tra settembre 2016 e settembre 2017;

Apple Watch Nike+ Series 2 da 38 e 42mm. Colorazioni: space gray e silver aluminium venduti tra ottobre 2016 ed ottobre 2017;

Apple Watch Series 3 GPS e GPS + Cellular da 38 e 42mm. Colorazioni: space gray, gold e silver aluminium venduti tra settembre 2017 e settembre 2019;

Apple Watch Nike+ Series 3 GPS e GPS + Cellular da 38 e 42mm. Colorazioni: space gray e silver aluminium venduti tra Ottobre 2017 e settembre 2019.

Apple nel documento di supporto sottolinea comunque che le crepe e danneggiamenti allo schermo si sono state segnalate solo in "circostanze molto rare".

Nel caso in cui lo smartwatch dovesse rispettare i requisiti richiesti, Apple provvederà alla sostituzione gratuita entro circa cinque giorni lavorativi. Gli utenti possono rivolgersi all'Apple Store più vicino o contattare l'assistenza telefonica per prenotare il ritiro.