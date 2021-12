Problemi ai server di Amazon: disservizi per Disney+, PlayStation Network e altro

A essenzialmente tre settimane dai problemi legati a Google Cloud, il mondo del Web è al centro di un'altra situazione non propriamente idilliaca. Infatti, alcuni disservizi legati server di Amazon stanno causando problematiche a svariati servizi piuttosto popolari.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, nonché come si può notare nella pagina dedicata allo stato degli Amazon Web Services, nella serata italiana del 7 dicembre 2021 si sono verificati degli errori legati a varie API AWS. Questo sta comportando svariati "grattacapi", anche alla stessa Amazon.

Chiaramente le segnalazioni su portali come Downdetector si sprecano. Tra i servizi più colpiti dai disservizi sembra esserci Disney+, ma a quanto pare sarebbero coinvolti anche PlayStation Network, Amazon Alexa, League of Legends e altro (anche se non è esattamente chiaro se si tratti di disservizi a parte o legati in qualche modo ad AWS). Qualcuno direbbe che "mezzo mondo del Web" sta riscontrando delle problematiche.

In ogni caso, i disservizi sarebbe iniziati attorno alle ore 16:45 del 7 dicembre 2021, anche se in Italia il vero "picco" sembra essersi registrato tra le ore 17:00 e le 19:00 (perlomeno stando alle segnalazioni disponibili sul sito Web italiano di Downdetector). C'è da dire che alcuni servizi sembrano essere al centro "semplicemente" di rallentamenti e che i problemi non sembrano coinvolgere propriamente tutti gli utenti. Infatti, le principali problematiche a quanto pare sono legate agli Stati Uniti d'America, ma come potete vedere non mancano anche segnalazioni legate al nostro Paese, quindi abbiamo ritenuto opportuno informarvi in merito a quanto sta accadendo.

Per il resto, Amazon ha confermato ai microfoni di The Verge che sta provvedendo a risolvere la situazione. Insomma, se nella serata del 7 dicembre 2021 avete riscontrato problemi con qualche servizio popolare, ora conoscete il probabile motivo. In ogni caso, la situazione sembra essere in fase di risoluzione.