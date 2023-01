Problemi per i servizi Microsoft: down Bing, Teams, Outlook, Azure, Onedrive e 365

Ai disservizi di Libero e Virgilio, si aggiungono anche quelli di Microsoft. Da qualche ora, come segnalato su Downdetector, quasi tutti i servizi del colosso di Redmond sono inaccessibili.

Ad essere interessati sono Microsoft 365, Microsoft Store, OneDrive, Microsoft Teams, Outlook, Bing ed in generale tutti i servizi Azure.

La conferma è arrivata anche dalla pagina Service Health Status di Microsoft dove è presente un bollettino relativo ad Azure: "i clienti potrebbero riscontrare problemi con la connettività di rete, che si manifestano come latenza di rete e/o timeout quando tentano di connettersi alle risorse di Azure in più aree, nonché ad altri servizi Microsoft. Stiamo attivamente indagando e condivideremo con voi tutti gli aggiornamenti non appena ne sapremo di più".



Su Twitter, l'account Microsoft 365 Status qualche minuto fa ha annunciato che il problema è stato isolato e i tecnici lo stanno analizzando per capire che strategia mettere in campo per mitigarlo e risolverlo senza causare ulteriori disservizi agli utenti.



Come osservato dai colleghi di The Verge, disservizi di questo tipo sono rari per i servizi di Microsoft. Il popolare magazine cita l'interruzione di due ore di Teams nell'aprile 2021.

Aggiornamento 12:24 - La situazione a quanto pare è in fase di risoluzione ed i servizi sono in ripristino.