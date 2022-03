Ancora problemi col sito dell'Agenzia delle Entrate: impossibile accedere ai servizi

Non si sono esauriti i problemi col sito dell’Agenzia delle Entrate. Dopo i disservizi di ieri, infatti, anche in giornata odierna si moltiplicano le segnalazioni degli utenti e commercialisti che dall’alba di stamattina non riescono ad accedere ai servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Sogei ha allontanato l’ipotesi attacco hacker e secondo quanto emerso il problema sarebbe legato ad un calo di tensione nell’impianto elettronica, ma resta il fatto che l’Associazione Dottori Commercialisti in una nota ha mostrato tutto il suo rammarico in quanto da mercoledì è praticamente impossibile accedere ai servizi telematici, inclusi i moduli d’invio delle comunicazioni per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e per il superbonus 110%.

“La nostra professione è costellata di scadenze imposte dalla Pubblica Amministrazione, ma se i siti non funzionano di fatto creano un danno ai diritti dei nostri clienti e ci impediscono di fatto di svolgere con serenità ed efficienza il nostro lavoro” ha affermato Nucera dell’Adc in una nota, dove spiega che “anche ammettendo che nella giornata di oggi la piattaforma funzioni, ovviamente non sarà in grado di sostenere l’invio massivo di tutte le richieste, con il forte rischio di seri disguidi”.