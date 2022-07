I problemi con la sonda Voyager fuori il nostro Sistema Solare continuano

Da qualche mese, ormai da maggio, gli ingegneri della NASA hanno avvisato di un problema con la sonda Voyager 1. Il veicolo spaziale, infatti, sta inviando dati imprecisi dal suo sistema di controllo dell'assetto e, conseguentemente, non si conosce più la sua posizione.

Per trovare una soluzione, pensate, gli ingegneri stanno cercando in manuali vecchi decenni. La sonda Voyager 1 è stata costruita negli anni '70 e, così come potrete immaginare, non è facile cercare una soluzione in un manuale d'istruzioni così arretrato.

Banalmente alcuni documenti importanti potrebbero essere andati perduti o smarriti e, inoltre, durante i primi 12 anni della missione Voyager migliaia di ingegneri hanno lavorato al progetto. "Dato che sono andati in pensione negli anni '70 e '80, non c'era una grande spinta per avere una libreria di documenti di progetto. Le persone portavano le scatole a casa nel loro garage", ha dichiarato Suzanne Dodd, project manager della missione.

Quindi oggi gli addetti ai lavori stanno letteralmente cercando all'interno di scatole sotto il nome di ingegneri che hanno contribuito a progettare il sistema di controllo dell'assetto. Attualmente gli esperti della Voyager non sono stati in grado di trovare una causa principale per il problema tecnico, principalmente perché non sono riusciti a ripristinare il sistema.

Nonostante i problemi, il veicolo spaziale sta ancora ricevendo ed eseguendo comandi dalla Terra e la sua antenna è ancora puntata verso di noi. Per adesso la potenza del segnale è rimasta la stessa di sempre e si ha intenzione di mantenerla in questo modo fino al 2030. Incidenti del genere capitano, soprattutto se un veicolo spaziale funziona praticamente da 50 anni e si trova fuori il nostro Sistema Solare.