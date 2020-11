Problemi per lo SPID di Poste Italiane: occhio agli SMS che rubano i dati

Nel giorno in cui torna il Bonus Bici e Mobilità, si riaffaccia un altro problema per lo SPID di Poste Italiane, che la settimana scorsa era stato al centro di non poche problematiche c he hanno provocato l’impossibilità per molti utenti ad effettuare la richieste.

Come evidenziato dall’Agenzia dell’Italia Digitale, dal 5 Novembre scorso sono state riscontrate alcune attività malevole “per promuovere attività di phishing verso i cittadini che hanno attiva l’identità digitale SPID con il gestore Poste Italiane”.

Nello specifico, l’organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha osservato che “la campagna di phishing poggia su un dominio malevolo appositamente registrato in data 06/10/2020 e denominato “aggiornamento-spid.com”, raggiungibile solo da navigazione tramite smatphone o tablet (mobile), che emula i contenuti della pagina di login di Poste Italiane. Dal monitoraggio e dall’analisi del CERT- AgID, si deduce che i destinatari sono gli utenti mobili di Poste e che con buona probabilità la verrà veicolata via SMS e non via email”.

Ovviamente in circostanze come queste consigliamo di rimuovere immediatamente gli SMS e le email per evitare di cliccare sui link contenuti al loro interno.

L’AGID ha provveduto a segnalare il nome del dominio come sospetto quando ancora non presentava contenuti. AGID ha anche attivato il monitoraggio per rilevare eventuali cambiamenti ed ha segnalato il dominio ai provider.