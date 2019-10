Problemi sull'ISS: contaminato un guanto durante la passeggiata spaziale

Secondo quanto svelato da Space.com, a seguito della passeggiata spaziale del 19 Ottobre la NASA avrebbe rilevato delle contaminazioni sul guanto della tuta spaziale di Christina Koch, che insieme alla collega Jessica Meir ha sostituito una batteria guasta all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale.

Secondo i primi rapporti l'agente contaminante sarebbe il grasso presente sul braccio robotico Canadarm2 dell'ISS, che è utilizzato dal 2001 in varie attività di manutenzione ed assemblaggio.

L'astronauta, per sostituire il pacco batteria ha preso il controllo del robot, che ha reso necessaria l'installazione di un poggiapiedi alla sua estremità. E' proprio in questo momento che sarebbe avvenuta la contaminazione, come osservato dalla stessa Koch in un webcast tenuto ieri con la NASA, in cui ha osservato che il guanto sarà ora analizzato a bordo della Stazione Spaziale per fare lumi sulla questione.

"Un componente meccanico del genere ha del grasso per la lubrificazione. E gli ingegneri pensano che la mia mano abbia sfiorato proprio l'estremità durante l'installazione" ha affermato una dispiaciuta Koch, che ha anche definito "un incredibile privilegio" l'esperienza fatta qualche giorno fa, che l'ha fatta entrare nella storia insieme alla collega.

Inizialmente programmata per lo scorso Settembre, la passeggiata spaziale era stata cancellata per alcuni problemi con le tute.