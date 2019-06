Problemi di surriscaldamento alla batteria: Apple richiama i MacBook Pro

Apple ha annunciato oggi un richiamo volontario per un numero limitato di MacBook Pro da 15 pollici della generazione precedente a quella presentata lo scorso maggio, in quanto contengono una batteria che potrebbe surriscaldarsi e rappresentare un rischio per la sicurezza.

Le unità in questione sono state vendute principalmente tra il Settembre 2015 ed il Febbraio 2017, e possono essere identificate tramite il numero di serie del prodotto.

Il richiamo non riguarda invece nessun'altra unità di MacBook Pro da 15 pollici, tanto meno gli altri laptop della gamma.

Come sempre in questi casi, Apple ha già predisposto una pagina attraverso cui è possibile controllare se il proprio prodotto rientra nel richiamo: il tool è raggiungibile a questo indirizzo. Basta inserire il codice seriale del MacBook Pro per capire se è eligibile per il richiamo.

Il servizio d'assistenza del colosso di Cupertino provvederà alla sostituzione della batteria, in maniera totalmente gratuita presso uno degli Apple Store sparsi sul territorio. In alternativa, è possibile mettersi in contatto con un R Store o chiamare l'Apple Support per organizzare il ritiro a casa e la spedizione.

"Dal momento che la sicurezza dei clienti è la nostra priorità, Apple chiede di interrompere l'utilizzo delle unità di MacBook Pro da 15 pollici interessate" si legge nel comunicato stampa giunto in redazione.

Per il MacBook Pro non si tratta del primo programma sostituzione. In passato il laptop della casa della Mela ha anche avuto problemi con la tastiera.