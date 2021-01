Problemi a TIM del 4 Gennaio 2021 legati ad un 'guasto in una centrale di Milano'

La mattina di oggi si è aperta con una serie di problemi per TIM, segnalati da tanti utenti attraverso i social e su DownDetector. L'operatore telefonico ha annunciato che i disservizi sono collegati ad un guasto in una centrale.

TIM, nello specificare che i problemi sono in via di risoluzione, ha voluto informare gli utenti che "nel corso della notte si è verificato un disservizio ai sistemi di alimentazione elettrica in una centrale telefonica di Milano che ha causato lo spegnimento di alcuni apparati".

"I tecnici, a lavoro da subito, hanno immediatamente ripristinato l’alimentazione, reinstradando la rete mobile e parte delle linee della clientela business. Il disservizio è in corso di risoluzione e si prevede di chiuderlo definitivamente entro la mattina" continua il comunicato.

Allo stato attuale, sulla pagina DownDetector di TIM le segnalazioni sembrano diminuite, ma non azzerate completamente: il 49% degli utenti lamentano problemi con internet fisso, il 47% con la telefonia ed il 2% con il mobile. Nelle prossime ore quindi la situazione dovrebbe tornare alla normalità.