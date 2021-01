Problemi per TIM ed Iliad: gli utenti sentono altre persone durante le chiamate

La giornata di ieri è stata caratterizzata non solo dai problemi con Vodafone, che sono stati prontamente risolti dall'operatore telefonico, ma anche da alcuni disservizi sulle reti Iliad e TIM.

Come riportato dai colleghi di MobileWorld, infatti, sui social network e Reddit molti utenti hanno lamentato la presenza di strane interferenze durante le chiamate. La maggior parte di queste provenivano dai clienti Iliad che a quanto pare sentivano le conversazioni di altre persone mentre erano al telefono.

Su Reddit è stato aperto un Thread da un utente che racconta che "mia madre non trovava il telefono così l'ho chiamato, ma la voce automatica ha detto "Iliad, il numero chiamato non è corretto." Siccome quello è il numero giusto (nel frattempo ho trovato il cellulare), ho riprovato ed è accaduto questo: quello di mia madre squillava, il mio non faceva il tono di chiamata (rimaneva in "dialing") e dopo un secondo si è sentita una voce di un signore che parlava di focolai e contagi. Sentivo solo un lato della conversazione, e ha continuato ad essere così finché il telefono di mia madre non ha smesso di squillare dopo un minuto".

Alla segnalazione si sono aggiunti altri racconti e molti hanno anche ironizzato sulla questione facendo un rimando a Stranger Things.

Lo stesso utente che ha aperto il topic poco dopo ha aggiornato il primo post annunciando di aver contattato la sezione privacy di Iliad, che ha provveduto a ricontattarlo. Secondo le prime informazioni raccolte, il problema riguarderebbe principalmente le chiamate tra Iliad e TIM.

Dai due operatori però ancora non sono giunte informazioni.