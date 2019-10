Problemi per TIM in tutta Italia oggi 10 Ottobre: cosa sta succedendo

Problemi a livello nazionale per TIM. Già dalla notte gli utenti hanno iniziato a segnalare, tramite i social ed il Downdetector, malfunzionamenti con la connessione, che in alcune zone risulterebbe praticamente inutilizzabile. Come sempre in questi casi, l'hashtag #TimDown è finito tra i trend tweet su Twitter, ma vediamo cosa sta succedendo.

Come mostriamo nella mappa presente in calce, le segnalazioni abbracciano tutto lo Stivale, e le segnalazioni stanno continuando a lamentare malfunzionamenti.

Tuttavia, è bene precisare che ad essere interessata non è solo la rete internet. In molti infatti lamentano anche l'impossibilità di utilizzare la linea telefonica ed i servizi di assistenza di TIM. Disservizi anche con le connessioni mobili, a dimostrazione del fatto che il #TimDown è considerevole e potrebbero essere necessarie diverse ore prima del ripristino completo.

Abbiamo provato a metterci in contatto con TIM per far presente la nostra difficoltà con la linea telefonica, e come risposta abbiamo ricevuto la seguente mail: "stiamo riparando un guasto generalizzato presente nella tua zona che richiede un intervento di particolare complessità e non è necessario intervenire presso il tuo domicilio. Sarà nostra cura avvisarti della risoluzione".

Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni. Nel frattempo, come sempre vi invitiamo a pubblicare nei commenti eventuali aggiornamenti.