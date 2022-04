Problemi per TIM: segnalazioni su Netflix, Xbox Live e PSN il 27 aprile 2022

Nella serata del 27 aprile 2022 si stanno verificando parecchi disservizi legati principalmente, a quanto pare, a utenti TIM. Online le segnalazioni si stanno moltiplicando: si fa riferimento a miriadi di servizi, da Netflix a Xbox Live, passando per PlayStation Network e molto altro.

Basta infatti collegarsi al portale di Downdetector per vedere comparire a schermo un buon numero di "grafici rossi". Tutto sembra essere iniziato attorno alle ore 19:00 circa, ma molte segnalazioni stanno arrivando anche a ore di distanza dalle prime avvisaglie. Non ci è dato sapere al momento quale sia la causa di tutto ciò, ma fatto sta che parecchi utenti italiani stanno riscontrando problematiche.

La mappa di Downdetector delle segnalazioni relative a TIM mostra disservizi un po' in tutta Italia, quindi sembra che non ci siano nello specifico zone più colpite di altre. In ogni caso, quel che è da notare è che attualmente non sembrano esserci troppe segnalazioni relative ad altri operatori, ma la situazione è in divenire e per il momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale dalle parti coinvolte, se non un tweet di TIM che spiega che l'assistenza è disponibile.

Al netto di questo, se state riscontrando problemi con qualche servizio Web nella giornata del 27 aprile 2022, ora sapete di non essere gli unici. Per il resto, consigliamo di tenere monitorato il profilo ufficiale Twitter di TIM, in quanto capite bene che eventuali aggiornamenti sulla situazione potrebbero venire pubblicati in quel contesto.