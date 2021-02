Problemi per Twitch oggi 10 Febbraio 2021: la piattaforma di streaming non funziona

Problemi per Twitch nella giornata di oggi, 10 Febbraio 2021. Proprio quando sta per iniziare il Q&A Tech odierno, la piattaforma di streaming di Amazon sta registrando non pochi problemi.

Problemi segnalati e certificati anche sulla pagina DownDetector, dove è stato raggiunto il picco di segnalazioni da pochi minuti. Il 94% degli utenti lamenta problemi con la visione dello steaming, il 3% con il sito web ed l'1% con il login.

I disservizi sono diffusi su tutto il territorio nazionale, ed anche chi vi scrive ha provato a collegarsi sul sito ritrovandosi però di fronte un generico schermo nero, senza possibilità di accedere alla diretta.

Non abbiamo alcuna informazione sulla natura del problema, e come sempre vi faremo sapere non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.