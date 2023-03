Problemi per Twitter oggi 1 Marzo a livello mondiale: la piattaforma di Musk non funziona

Problemi per Twitter a livello mondiale oggi 1 Marzo 2023. Da qualche ora sempre più persone in tutto il globo stanno segnalando disservizi con la piattaforma di Elon Musk, che non carica i tweet nè da mobile, tanto meno da web.

Collegandosi a Twitter infatti non ci si ritrova di fronte alla News Feed classico, ma ad un messaggio generico come quello che mostriamo in calce, che solitamente viene visualizzato quando ci si iscrive per la prima volta. Nell'alert si legge il benvenuto su Twitter ed una breve descrizione.

I problemi sono confermati anche dalla pagina Downdetector di Twitter, dove sono cresciute le segnalazioni.

Da parte del social network non sono arrivati commenti in merito.

In aggiornamento