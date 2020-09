Ancora problemi per Unicredit: app e sito down anche oggi 15 Settembre

Dopo i problemi di ieri di Unicredit, anche quest'oggi i servizi di home banking del popolare istituto di credito italiano sono in tilt. A confermarlo anche il sito web DownDetector, che negli ultimi minuti ha registrato una nuova impennata di segnalazioni.

Come leggiamo nella pagina dedicata, dalle 10 di questa mattina si sono moltiplicate le lamentele di utenti che non riescono a portare a termine le operazioni. In particolare, a giudicare dalle percentuali, il 43% dei problemi riguardano l'home banking, il 27% il mobile banking mentre il 28% restante riporta addirittura il blackout totale.

Secondo quanto riportato da vari clienti attraverso i social network, i servizi di home banking sarebbero praticamente inaccessibili, e restituiscono un generico "errore tecnico" o il messaggio "si è verificato un errore imprevisto". Da questa mattina molti correntisti hanno provato a mettersi in contatto con il customer care, ma le linee sono state prese d'assalto e non sarebbero raggiungibili.

Le problematiche più note impediscono di inviare o ricevere bonifici e di accedere a tutti i servizi digitali. Disservizi simili però sono stati segnalati anche con le operazioni con le carte fisiche, come avvenuto ieri quando non era possibile nemmeno effettuare operazioni presso gli ATM e sportelli sparsi sul territorio nazionale.

La natura del problema però non è ancora nota.