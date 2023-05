Problemi con Vodafone oggi 31 Maggio 2023 in Italia: la situazione - Aggiornata

Problemi in tutta Italia oggi 31 Maggio 2023 con Vodafone. Da qualche ora infatti sui social network si stanno moltiplicando le segnalazioni di disservizi con l'operatore telefonico, che sembrano interessare varie zone del nostro paese.

Come certificato dalla pagina DownDetector di Vodafone, le prime segnalazioni sono partite intorno alle 14 di oggi, salvo poi aumentare e diminuire nelle ore successive. La curva però ancora non si è appiattita completamente ed anche negli ultimi minuti sono arrivate altre segnalazioni.

Ad essere impattato sembra essere principalmente l'internet da mobile, per cui è arrivato il 55% delle segnalazioni, ma i problemi a quanto pare riguardano anche la totale assenza di segnale.

Le zone maggiormente interessate sono Milano, Brescia, Roma, Bergamo, Torino, Trieste, Genova, Cremona e Perugia, a conferma di problemi a macchia di leopardo.

Ovviamente vi aggiorneremo appena arriveranno ulteriori dettagli sulla questione. Come sempre potete utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci eventuali dettagli extra.



Nella giornata di ieri, 30 Maggio 2023, anche TIM aveva registrato qualche problema con internet: in quel caso però le segnalazioni riguardavano anche l'internet fisso oltre che mobile. Anche in questo caso, la risoluzione è attesa a stretto giro di orologio dal momento che Vodafone è uno degli operatori più diffusi del nostro paese.



Aggiornamento 15:57 - Vodafone comunica che il problema è stato risolto.