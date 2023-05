Problemi per Vodafone oggi 5 Maggio 2023: segnalazioni in tutta Italia

Problemi per Vodafone oggi 5 Maggio 2023. Da qualche minuto infatti è aumentato il numero di segnalazioni di utenti che lamentano disservizi di vario tipo con l'operatore telefonico inglese nel nostro paese.

Come si può vedere direttamente nella pagina Downdetector di Vodafone, poco dopo le 10 è cresciuta l'onda delle segnalazioni.

Gli utenti lamentano nessun segnale, totale blackout e problemi di vario tipo con internet su mobile. Allo stato attuale delle cose non sembra trattarsi di un disservizio localizzato solo in una specifica zona del nostro paese, e le segnalazioni arrivano da Torino, Milano, Trento, Verona, Venezia, Bologna, Perugia, Roma, Napoli, Bari e Taranto.

Da parte di Vodafone non sono emerse ancora informazioni specifiche sullo stato della situazione, e come sempre potete utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci eventuali dettagli aggiuntivi.