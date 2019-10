Altri problemi per Windows 10: l'ultimo aggiornamento blocca le stampanti

Nuovi problemi tecnici per Windows 10. Secondo quanto riportato da vari siti, l'aggiornamento cumulativo KB4522016 starebbe causando non pochi grattacapi con la stampa. Nello specifico, l'update andrebbe in conflitto con il servizio di spooler delle stampanti, annullando in alcuni casi l'intero processo.

Microsoft ha inserito il disservizio nella lista dei problemi noti. "Il servizio spooler della stampa si potrebbe avviare in modo intermittente, causando problemi con il completamento del processo o in alcuni casi la sua cancellazione dell'intero. Alcune applicazioni potrebbero chiudersi o generare errori nel caso in cui dovessero utilizzare lo spooler di stampa" si legge.

La società ha anche aggiunto di essere al lavoro su una correzione, ma nel frattempo ha precisato che l'unica soluzione nota è di riavviare la stampa manualmente. "Se anche il nuovo tentativo non dovesse avviare il processo, potrebbe essere necessario un riavvio del computer. Se si utilizzano driver di stampa v4 ed è disponibile la v3, si può anche provare ad installare questi ultimi come altra soluzione alternativa" precisa Microsoft.

Al momento non sono state diffuse informazioni in merito alla possibile distribuzione della patch. Ma siamo sicuri che questa notizia farà storcere il naso a molti, soprattutto dopo il rapporto di Microsoft in merito alla riduzione dei problemi con gli aggiornamenti grazie all'utilizzo dell'IA. Con l'ultimo pacchetto però Microsoft ha risolto molti problemi.