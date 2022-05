Problemi per Windows 11 con ultimo Patch Tuesday: diverse app non funzionano, la soluzione

Come detto nel corso della mattinata odierna, oggi è arrivato l'aggiornamento cumulativo di maggio 2022 su Windows 11, il cosiddetto Patch Tuesday. Purtroppo, però, non sembra essere propriamente stabile; anzi, diversi utenti hanno segnalato arresti anomali di molte app che usano .NET Framework.

Stando a quanto ripreso da Windows Latest, portale che da lungo tempo anticipa tutti sulle notizie del sistema operativo di Redmond, l’update KB5013943 lanciato in queste ore sembra avere alcuni bug ignoti che causerebbero il crash continuo di app come Microsoft Teams, Discord, ShareX e molte altre ancora. Tutte hanno in comune un elemento principale: utilizzano il framework di sviluppo .NET.

Nonostante lo stesso update contenga la risoluzione a un bug di .NET Framework versione 3.5, sembra proprio che lo stesso servizio causi l’arresto anomalo di molte app usate quotidianamente. Tra le tante segnalazioni è piuttosto frequente il codice di errore 0xc0000135: “Ho appena installato Windows 11 Update KB5013943 e interrompe l'app Sound Blaster Command. L'app non si avvia, invece viene visualizzato un errore che dice "Sound Blaster Command non ha potuto avviarsi correttamente (0xc0000135)", ha segnalato un utente.

C’è una soluzione a questo problema? Allo stato attuale non v’è alcun fix definitivo fornito da Microsoft, ma è sempre possibile disinstallare lo stesso aggiornamento cumulativo di maggio 2022 fino a quando la società statunitense non fornirà il detto fix. Come si fa? Basta recarsi su Impostazioni > Windows Update > Cronologia aggiornamenti, cliccare sulla voce “Disinstalla aggiornamenti”, poi selezionare l’aggiornamento KB5013943 e completare la disinstallazione, infine riavviando il computer.

