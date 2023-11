Problemi con WindTre, TIM, Iliad, Fastweb e Very Mobile: down oggi 8 Novembre in Italia

Problemi con la telefonia in giornata odierna in Italia. Da qualche minuto infatti sono aumentate le segnalazioni di disservizi di vario tipo con WindTre, TIM, Iliad, Fastweb e Very Mobile.

Come si può vedere direttamente nelle pagine DownDetector degli operatori telefonici, poco dopo le 12 si è assistito ad un picco di segnalazioni da parte degli utenti in merito a problemi di vario tipo che riguardano sia la telefonia mobile che la rete dati per la navigazione ad internet: nel caso di WindTre però sono stati segnalati anche blackout totali anche da rete fissa. Non sembra essere impattata invece Vodafone.

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, non sono arrivate comunicazioni da parte degli operatori, ma le segnalazioni arrivano da tutta Italia e non sono localizzate solo in una determinata regione o zona. Ovviamente potete utilizzare la sezione commenti per segnalarci eventuali dettagli aggiuntivi.

Notizia in aggiornamento