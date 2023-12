Problemi per X: la piattaforma di Elon Musk non carica i nuovi tweet

Problemi per X di Elon Musk. L’ex Twitter, infatti, da alcune ore è incappato in qualche disservizio che sta provocando non pochi problemi ai milioni di utenti attivi.

Nella fattispecie, come indicato direttamente nella pagina ufficiale Downdetector di X, dalle prime ore di stamattina sono migliaia gli utenti che lamentano problemi con il social network ex-di microblogging. Tra le problematiche più diffuse ce n’è una che impedisce di visualizzare i nuovi tweet. Abbiamo provato ad effettuare il login nel nostro account ed in homepage, sia nella pagina “Per te” che su “Seguiti” ci compaiono tweet di 11 e 15 ore fa, e non quelli pubblicati dai nostri amici nelle ultime ore.

Il motivo di questo disservizio, che a giudicare da quanto pubblicato dalla stampa internazionale sta provocando problemi anche negli Stati Uniti, non è noto. Probabilmente il team che si occupa del funzionamento della piattaforma provvederà a risolvere a stretto giro di orologio. Nessun tweet in merito nemmeno dal proprietario Elon Musk.