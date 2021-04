Problemino per Ingenuity: riappare l'errore software e il quarto volo viene posticipato

Ingenuity sta compiendo mirabolanti conquiste su Marte: è il primo velivolo ad aver conquistato i cieli di un mondo alieno e ha già effettuato tre voli, uno più complesso dell'altro. Il quarto era in programma ieri, ma un errore software si è ripresentato, costringendo ad un rinvio.

Come si può leggere sul sito ufficiale della missione Mars 2020, di cui il rover Perseverance e il drone Ingenuity fanno parte, il quarto volo del piccolo elicottero più chiacchierato del Sistema Solare non ha avuto luogo, per un problema software che già una volta ha creato qualche grattacapo.

Durante il primo test di volo, gli ingegner JPL avevano riscontrato un problema nel passare tra due configurazioni del drone: passando dalla modalità "pre-flight" a quella "flight", si inseriva forzatamente un cosiddetto "timer watchdog", ovvero una sorta di sistema di controllo che si attiva automaticamente quando qualcosa sembra non rientri in valori nominali. Il problema - come affermato dalla NASA - è stato arginato da una "patch" correttiva del software, ma è stato precisato che l'aggiornamento poteva risolvere la situazione solo nell'85% dei casi.

Il problema presentatosi ieri sembra ricadere nello sfortunato 15%, e ha costretto gli ingegneri che si occupano della missione a rinviare il quarto volo di Ingenuity. Ci teniamo a ribadire che per il velivolo non c'è alcun pericolo, e l'elicottero gode di ottima salute.

Il prossimo tentativo di volo verrà effettuato nelle prossime ore, e si presume che i primi dati verranno ricevuti in serata, intorno alle 19:45 del fuso orario italiano. Appena ci saranno novità non mancheremo di comunicarvele tempestivamente.

Nel frattempo, qui possiamo ammirare una foto fatta da Ingenuity che farà la storia dell'esplorazione spaziale.