Processo Depp-Heard: ecco cos'è il Disturbo di Personalità Borderline di Amber

Nel corso del più famoso processo degli ultimi anni, oramai giunto quasi al termine (forse), un testimone chiave di Johnny Depp sembra aver delineato i tratti di personalità nonché il profilo psicologico della sua ex moglie Amber Heard.

Ricordiamo per chi avesse vissuto su Marte nelle ultime settimane (è stato fatto anche un documentario sulla relazione tossica tra i due), che l'attore Johnny Depp ha fatto causa alla sua ex moglie Amber Heard accusandola di diffamazione, e chiedendo un risarcimento milionario. Ecco però un testimone che potrebbe giocare un ruolo chiave nel verdetto finale.

Il famoso "Pirata" del cinema, ha infatti chiamato a testimoniare la dottoressa Shannon Curry psicologa clinica e forense, esperta di violenze domestiche, che senza mezzi termini ha ipotizzato addirittura una doppia diagnosi nei confronti dell'attrice: Disturbo Borderline di Personalità e Disturbo Istrionico di Personalità.

Tali diagnosi deriverebbero sia da precedenti valutazioni psicologiche, che da due attuali. Inoltre vengono allegati i risultati ottenuti dalla Heard al MMPI ovvero il Minnesota Multiphasic Personality Inventory, uno dei più utilizzati test di personalità. Come se non bastasse, durante il processo l'attrice ha più volte utilizzato parole come "magico" e "meraviglioso" riferendosi ad eventi, "Fluttuando da principessa a vittima" afferma la psicologa.

Aggiunge anche che per quanto "carine e femminili" appaiano queste persone, "possono in realtà essere molto distruttive" e possedute da una "pulsione di fondo a non essere abbandonate ma di rimanere anche al centro dell'attenzione”.

Dal punto di vista clinico il Disturbo Borderline, è caratterizzato oltre che dalla costante attenzione verso il rifiuto, dalla perenne instabilità, dall'incapacità di autoregolarsi e da "una rabbia repressa inespressa che può esplodere all'esterno".

Ha inoltre affermato che tali persone saranno: “partner aggressivi. Faranno minacce usando il sistema legale, minacceranno di presentare un'ordinanza restrittiva, rivendicheranno abusi".

Infine nonostante Amber abbia più volte affermato di soffrire di PTSD (Disturbo Post-Traumatico da Stress) causato proprio dalle presunte violenze subite da Depp, la dottoressa Curry ribadisce come questo sia uno dei disturbi più facili da fingere.

Ulteriori stranezze direttamente dal processo più discusso? Sembra anche che l'attrice stia copiando il look dell'ex marito!