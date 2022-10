Il processo tra Musk e Twitter è ancora in corso: lo afferma un giudice

Dopo aver approfondito cosa potrebbe succedere in seguito all'eventuale acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, che sembra ora più vicina, torniamo a trattare la vicenda per via di un ulteriore "colpo di scena" (anche se ormai ci si aspetta di tutto). Infatti, un giudice ha affermato che il processo sta continuando.

A tal proposito, come riportato da The Verge e Bloomberg, nonché come si può leggere in documenti pubblicati su DocumentCloud, nella giornata del 5 ottobre 2022 il giudice Kathaleen McCormick ha affermato, nell'ambito di un nuovo deposito legale, che sta continuando a supervisionare il processo tra Twitter ed Elon Musk, che ricordiamo è previsto per iniziare il 17 ottobre 2022 (a meno di ulteriori sviluppi).

In parole povere, per il momento non c'è uno stop e la deposizione di Musk è attesa per la giornata del 6 ottobre 2022. Tra l'altro, iniziano a farsi strada accuse in merito al fatto che il CEO di SpaceX non avrebbe consegnato tutti i documenti in suo possesso. A tal proposito, McCormick pensa che potrebbe essere "sparito qualcosa".

Più precisamente, il sospetto del giudice è che Musk potrebbe aver cancellato messaggi da Signal. Si fa riferimento in particolare all'eliminazione automatica e al fatto che queste comunicazioni potrebbero essere andate "perse irrimediabilmente". Insomma, la vicenda si fa ancora una volta "fumosa": il processo verrà abbandonato? L'acquisizione verrà effettivamente completata? Non possiamo che stare a vedere.