Questo processo può utilizzare le acque reflue per creare sostanze chimiche di valore

Le acque reflue possono recare danno alla salute, all'ambiente e vengono trattate come dei veri e propri "rifiuti ecologici". Tuttavia le cose potrebbero presto cambiare poiché un team di scienziati potrebbe aver trovato un modo per trasformare questi rifiuti in vantaggi da utilizzare per l'agricoltura e persino per l'elettronica.

In questo modo l'acqua potrebbe essere utilizzata in un modo molto più efficiente, trasformando un prodotto di scarto tossico in uno con usi importanti in più settori. I liquami prodotti dalle persone ulteriormente lavorati, quindi, saranno utili per "chiudere il ciclo dei processi di produzione chimica", ha affermato l'autore senior Will Tarpeh, assistente professore di ingegneria chimica presso la Stanford University.

Gli esperti hanno utilizzato la filtrazione anaerobica, un metodo che utilizza un filtro pieno di biomassa attiva che intrappola e degrada i solidi e le particelle indesiderate nell'acqua. Non richiede elettricità e rimuove efficacemente i solidi dalle acque reflue. Tuttavia c'è un problema: questa filtrazione anaerobica produce grandi quantità di solfuro, elemento tossico ed estremamente difficile da trattare (da questo punto di vista, infatti, una tecnologia utilizzata per lo spazio potrebbe tornare molto utile).

Così, per utilizzare il solfuro, gli scienziati hanno creato dei fertilizzanti contenenti zolfo, ampiamente utilizzati dagli agricoltori. Così gli addetti ai lavori hanno iniziato a trasformare i solfuri delle acque reflue in prodotti utili, sostenendo che possa essere alimentato da energia rinnovabile e utilizzato su larga scala per il trattamento di intere città.

Secondo gli esperti questo metodo sarà utilizzato per ridurre la produzione tossica delle acque reflue, ridurre l'inquinamento e utilizzare i sottoprodotti in modo positivo.