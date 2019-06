Il processore Intel Core i9-9900K disponibile a meno di 500 Euro su Amazon!

E' molto interessante l'offerta che propone oggi Amazon. A differenza di quanto successo negli scorsi giorni, il colosso di Seattle oggi sconta ad un prezzo vantaggioso rispetto a quello di listino il processore Intel Core i9-9900K da 3,6 GHz.

Per la prima volta da quando è stato lanciato su Amazon, il processore scende sotto la soglia dei 500 Euro, e può essere acquistato a 489,99 Euro, per un risparmio importante rispetto al prezzo di qualche ora fa, dal momento che era disponibile a 531,34 Euro.

Il processore Core i9 supporta massimo 64 gigabyte di memoria DDR4-SDRAM, con frequenza del processore turbo massima di 5 GHz. La memoria di cache per processore è di 16 gigabyte, mentre il socket è LGA 1151.

Come sempre, Amazon non ha fornito alcun tipo d'indicazione sulla data di scadenza dell'offerta, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Il prodotto comunque beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, con spedizione garantita in tre giorni gratuitamente. Nel momento in cui stiamo scrivendo, la disponibilità è immediata.

Segnaliamo per dovere di cronaca anche l'offerta sulla Amazon Smart Plug, la presa intelligente con connettività WiFi compatibile con Alexa, che può essere acquistata a 9,99 Euro applicando il codice promozione "SMART10" al momento del pagamento.