Qualcosa sulla procrastinazione e come fermare questo atteggiamento pericoloso

Sapevi che circa il 20% degli adulti e più del 50% degli studenti procrastina regolarmente? Non si tratta di un fenomeno raro: gli scienziati hanno scoperto "comportamenti procrastinatori" persino negli uccelli. Ma cosa c'è da sapere sulla procrastinazione e come va fermata?

"Non ci sono prove scientifiche che affermino come la procrastinazione sia il risultato di una cattiva gestione del tempo" ha detto il dottor Fuschia Sirois dell'Università di Sheffield, quale ha dedicato oltre 20 anni nello studio del fenomeno "ma possiamo comunque dire ha molto a che fare con la gestione dell'umore."

Nelle persone che affrontano situazioni stressanti, compiti impegnativi, viene attivata l'azione celebrale che coinvolge la regione del cervello chiamata amigdala: è lei che elabora le emozioni e segnala le minacce, quindi è sempre questa parte che spinge le persone a "combattere" o a "fuggire".

"Procrastinare significa non essere in grado di gestire i propri stati d'animo e le proprie emozioni" ha continuato il dottor Sirois "è interessante come tutte le persone che si dicono essere procrastinatori cronici tendono ad avere un volume di materia grigia più grande nell'amigdala."

Infatti è probabile che queste persone siano più sensibili alle conseguenze delle loro azioni, ma come in un circolo vizioso, questo porterà ad emozioni negative e ad ulteriore procrastinazione.

Secondo gli esperti un altro fattore di grande importanza nella procrastinazione è il pensiero temporale. Spieghiamoci meglio, una persona normale, quindi non procrastinatrice, ha probabilmente una visione del sé futuro peggiore di quella attuale.

Per i procrastinatori è stato scoperto che quando immaginano i sé del futuro, hanno una percezione simile a quella di un estraneo. "In effetti, percepire la propria persona nel futuro in questo modo può spingere le persone a fare qualcosa che potrebbe danneggiare l'estraneo" ha spiegato il dottore "lasciandogli sulle spalle quel tipo di lavoro che si potrebbe svolgere tranquillamente adesso."

Una possibile soluzione, invece dell'inquietante casco "isolatore" che serviva a non farsi distrarre, potrebbe essere immaginare per 10 minuti, due volte alla settimana, sé stessi ma in un futuro di soli due mesi e non oltre. Questo ha mostrato un rischio inferiore di procrastinazione.

La pratica, come hanno descritto i ricercatori, era "efficace nell'aumentare una motivazione altruistica verso il sé futuro", in questo modo è probabile che la procrastinazione diminuisca nel presente.

"Penso che le persone non si rendano conto di come i procrastinatori, specialmente quelli cronici, siano estremamente duri con se stessi" ha detto Sirois. Lui trova che sia necessario per i procrastinatori fermarsi un momento per un esame di coscienza.

"Riconosci di non essere soddisfatto di te stesso, poi vai avanti. Non sei la prima persona a procrastinare, né sarai l'ultimo. Benvenuto nella razza umana."