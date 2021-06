Prodigi della natura: nato un piccolo di giaguaro con il raro manto tutto nero

E’ nato, all’interno di una struttura per la salvaguardia dei grandi felini, un piccolo di giaguaro con un colore di mantello estremamente raro: è infatti completamente nero.

La notizia giunge direttamente dal Regno Unito dove, nella regione del Kent, si trova il Big Cat Sanctuary, una struttura dove vengono allevati e fatti riprodurre tutti i grossi felini che sono a rischio di estinzione. Ad Aprile, un giaguaro femmina di nome Keira ha dato alla luce un nuovo membro del rifugio, una femminuccia, ma con una caratteristica sorprendente: il felino neo giunto ha, infatti, il mantello completamente nero. Questa particolarità non è ovviamente nuova tra i giaguari ma l’evento, di per sé, è alquanto raro. Questi splendidi animali sono estremamente belli ed eleganti e possono raggiungere i sei metri di lunghezza.

Ma la natura ha anche dotato questi felini di grosse zampe provviste di letali artigli ed una testa con una potente mandibola, dotata di affilati denti con i quali cacciano le loro prede. La colorazione dei mantelli è solitamente arancio, con macchie nere e zone bianche che possono essere più o meno estese secondo la fantasia della natura. Ecco, quindi, che un esemplare con un mantello completamente nero è qualcosa di estremamente raro in natura e ciò rende l’evento della nascita ancora più importante. Ma come mai il piccolo giaguaro è nato con una pelliccia tanto diversa? Ebbene, questa condizione del cucciolo viene definita melanismo e rappresenta, semplicemente, la presenza di un eccesso di pigmentazione nera.

Il melanismo può colpire non soltanto la pelliccia dei grossi felini, ma anche le piume degli uccelli, per esempio. A tutt’oggi il piccolo di giaguaro gode di ottima salute e, come tutti i cuccioli di questo mondo, adora passare il suo tempo a giocare e a mangiare, ignara della fama di cui sta godendo dal momento della sua stupefacente nascita.