Quali prodotti NON lancerà Apple nel 2024? Alcuni resteranno delusi

Dopo aver fatto il punto sui prodotti Apple in arrivo nel 2024, facciamo l’inverso e basandoci su un rapporto pubblicato in rete, vediamo quali sono i prodotti che sicuramente il colosso di Cupertino non lancerà nei negozi nell’anno appena iniziato.

Secondo MacRumors, uno dei prodotti che quasi sicuramente non vedrà la luce nel 2024 è l’iPhone SE4, di cui si parla da tempo e che nelle scorse settimane era dato come certo per l’arrivo nei negozi nel corso dell’anno appena iniziato. Tuttavia, alcuni rumor riferiscono che lo smartphone low cost di Apple sia ora previsto per il 2025, con tante novità a livello di design e di specifiche.

Non vedranno la luce nel 2024 nemmeno le AirTags di seconda generazione: l’analista Ming-Chi Kuo riferisce che i nuovi tracker probabilmente giungeranno nei negozi il prossimo anno e faranno parte di un nuovo ecosistema su cui sta lavorando la società di Cupertino, con Vision Pro che fungerà na nucleo centrale in cui si integreranno gli altri device.

Arriverà nel 2025 o addirittura 2026 anche l’Apple Watch Ultra con display microLED: nell’anno appena iniziato Apple potrebbe anche decidere di non aggiornare lo smartwatch di fascia alta.

Non si hanno molte indicazioni sul possibile arrivo nel 2024 di iMac Pro di fascia alta con display mini-LED da 32 pollici, così come gli iPhone ed iPad pieghevoli che probabilmente arriveranno solo successivamente.