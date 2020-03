Quali sono i prodotti che possono essere acquistati su Amazon da oggi

Nella serata di ieri abbiamo riportato la notizia delle nuove restrizioni sugli ordini di Amazon Italia. La società di Jeff Bezos ha deciso di interrompere la vendita di beni non essenziali, per dare priorità alla merce indispensabile per gli utenti in questo difficile momento di crisi.

Ad essere impattato da questo provvedimento è senza dubbio il mercato videoludico e musicale, per cui sono riportati tempi di spedizione più elevati.

Secondo quanto riferito da La Stampa, Amazon include tra i beni di prima necessità (e quindi a disposizione degli utenti) gli articoli per bambini, le apparecchiature per la salute e la casa, la bellezza e la cura della persona, i prodotti alimentari (Amazon Pantry è regolarmente attivo), ma anche forniture industriali, scientifiche e per gli animali domestici. Facendo un giro su Amazon sembrano, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, disponibili per l'acquisto anche i libri e tutti gli strumenti per il lavoro da casa (tra cui cavi e penne USB).

Come osservato da altri giornali del paese, per i beni venduti da negozi di terze parti non sono previste restrizioni, in quanto evidentemente sono loro ad occuparsi della spedizione senza passare per i magazzini di Amazon. Restano quindi disponibili per l'acquisto, sempre tramite venditori terzi, CD musicali, Bluray e simili.

Amazon ha provveduto anche ad informare tramite la piattaforma cinese WeChat che "smetterà di ricevere gli ordini FBA (fulfillment by Amazon da parte dei clienti su prodotti non essenziali sul sito in Italia e Francia".

Nel lungo comunicato diffuso in nottata da un portavoce, Amazon sottolinea che "così come i clienti utilizzano l'e-commerce come strumento utile ai loro sforzi di distanziamento sociale, anche noi abbiamo adottato misure specifiche di distanziamento all'interno dei nostri centri di distribuzione affinché i nostri dipendenti possano lavorare in sicurezza. La combinazione di questi due elementi ci richiede di concentrare la nostra capacità disponibile sui prodotti che hanno la massima priorità e, a partire da oggi, smetteremo temporaneamente di accettare ordini su alcuni prodotti non di prima necessità sia su Amazon.it che su Amazon.fr. Questa decisione consente ai nostri dipendenti dei centri di distribuzione di focalizzarsi sulla ricezione e spedizione dei prodotti di cui i clienti hanno più bisogno in questo momento. I clienti possono ancora ordinare molti di questi prodotti dai partner di vendita che effettuano direttamente le spedizioni. Comprendiamo che questo è un cambiamento per i nostri partner di vendita che utilizzano la Logistica di Amazon e apprezziamo la loro comprensione in questo momento in cui diamo priorità ai prodotti di cui i clienti hanno più bisogno".