Un prodotto chimico comune in casa nostra crea superbatteri nelle fogne

Secondo quanto riportato sulla rivista Environmental Science & Technology, un agente antibatterico e antimicotico spesso incluso in articoli per la casa come shampoo, saponi, deodoranti, dentifrici e prodotti per la pulizia potrebbe portare alla creazione di superbatteri all'interno delle fognature.

"Dato che ci sono così tanti antibiotici diversi nei fanghi di depurazione, siamo rimasti sorpresi di scoprire che la maggior parte dell'attività antibatterica dei fanghi potrebbe essere direttamente collegata al triclosan", ha dichiarato Holly Barrett, autrice principale dello studio e dottoranda all'Università del Dipartimento di Chimica di Toronto.

L'Unione Europea ha vietato il triclosan da tutti i biocidi per l'igiene umana a partire da gennaio 2017 e molto probabilmente prima di questa data poteva essere trovato in moltissimi prodotti. La sostanza chimica è stata ancora trovata nelle fogne in Canada (nonostante anche lì sia stata bandita) e il team dietro la ricerca afferma che i risultati mostrano che è necessario fare di più per regolamentarla.

La resistenza agli antibiotici è una delle maggiori minacce per la salute globale. In tutto il mondo, un numero crescente di infezioni che un tempo erano facili da curare, come polmonite, tubercolosi, gonorrea e salmonellosi, diventano più difficili da trattare semplicemente perché gli antibiotici stanno diventando inefficaci contro questi ceppi.

I superbatteri possono essere trovati anche nel cibo per cani.