Prodotto gaming Amazon da 5 euro vi fa risparmiare il 33% su Xbox Game Pass

Non ci sono solamente promozioni di Amazon sui notebook MSI per i videogiocatori. Infatti, sul portale ufficiale del colosso dell'e-commerce è comparsa anche un'offerta relativa a un prodotto Amazon Basics da pochi euro, che permette tra l'altro di ottenere un buon risparmio su un abbonamento ben noto lato gaming.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il mini tappetino per mouse da gioco di Amazon Basics viene adesso proposto a un prezzo pari a 5,11 euro su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che in precedenza il prodotto costava 8,28 euro, dunque c'è un possibile risparmio del 38%. Notate bene, in ogni caso, che nonostante in una delle immagini presenti su Amazon ci sia anche il mouse, quest'ultimo viene venduto a parte, più precisamente al prezzo di 11,67 euro.

In ogni caso, risulta interessante approfondire che il prodotto "si qualifica per 33% di sconto sull'abbonamento Xbox Game Pass per PC", come si può leggere spostando il mouse sopra alle sezione "Promozioni". Dalla finestra "Dettagli" si apprende poi che fino al 30 giugno 2022 sarà possibile ottenere un codice sconto di questo tipo mediante e-mail. L'apposito messaggio di posta elettronica viene inviato dopo che l'utente completa l'acquisto dell'accessorio.

In ogni caso, il codice sconto sarà poi valido per pagare 19,99 euro l'abbonamento da 3 mesi di Xbox Game Pass per PC (anziché i consueti 29,99 euro su Amazon). Risulta necessario riscattare l'offerta "entro 14 giorni dalla data di ricezione" del prodotto.