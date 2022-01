Il prodotto più strano del CES 2022? La 'vasca smart' PerfectFill di Kohler

Kohler è un'azienda specializzata in prodotti idraulici, ma quest'anno ha deciso di fare un salto nel comparto tecnologico e di presentarsi al CES 2022 con una vasca e un lavello smart. Al CES vengono spesso mostrati prodotti bizzarri e avveniristici, ma quelli di Kohler, insieme all'Apple Watch per cani di Invoxia sono tra i più strani mai visti.

L'azienda del Wisconsin ha mostrato diversi device sullo showfloor del CES, a partire dal "maggiordomo per vasca da bagno" PerfectFill. Il progetto di PerfectFill è stato mostrato in realtà già al CES 2018, ma solo quest'anno il dispositivo è visibile in tutta la sua bellezza.

PerfectFill è un sistema composto da uno scolo e un rubinetto smart, insieme ad un'app per smartphone e tablet: lo scolo e il rubinetto si aprono e si chiudono automaticamente per tenere il livello dell'acqua della vasca e la sua temperatura costanti, mentre l'app permette agli utenti di controllare in tempo reale il livello di riempimento raggiunto: secondo Kohler, infatti, molti prediligono la doccia alla vasca perché quest'ultima richiede un costante controllo del volume di acqua e dei tempi piuttosto lunghi per riempirsi adeguatamente, portando ad una perdita di tempo che molte persone potrebbero considerare eccessiva.

Inoltre, PerfectFill è composto anche da uno schermo da montare sulla vasca, in modo da controllare l'app di riempimento direttamente dal bagno. Il dispositivo sarà messo in vendita a maggio 2022, al costo di 2.700 Dollari, a cui vanno sommati però quelli di vasca, valvole e tubi Kohler compatibili.

Tra gli altri device presentati da Kohler troviamo anche H2Wise+ Powered by Phyn, un sistema di monitoraggio dell'acqua di casa, che dovrebbe imparare automaticamente a riconoscere ogni singolo lavello ed elettrodomestico collegato alla rete idrica a partire dai livelli di temperatura e pressione più utilizzati dai tubi ad esso collegati. La tecnologia dovrebbe essere ottima sia per tenere sotto controllo le spese idriche di casa che per scovare eventuali perdite di acqua prima che i danni da esse causati si facciano troppo ingenti.

Infine, Kohler ha presentato Robern IQ Digital Lock Box, una cassaforte "smart" pensata per il bagno: se l'idea di una cassaforte da bagno vi sembra strana, il produttore americano ha spiegato che essa è pensata per riporre al sicuro dai bambini cosmetici e medicinali. La cassaforte funziona a batteria ed è pensata per combinarsi alla perfezione con i mobili da bagno della stessa Kohler.



Tra gli altri device bizzarri presentati al CES 2022 vi ricordiamo anche il mouse XPG con SSD da 1 TB integrato.