Produrre acqua potabile in laboratorio e su larga scala è possibile?

Con l’avanzare della crisi climatica, l’acqua potabile sta diventando una risorsa sempre più difficile da reperire; in alcune parti del mondo però, questo problema affligge gli umani da molto più tempo. Esiste quindi un modo per produrre acqua a nostro piacimento? Vediamo alcuni possibili metodi.

Come sappiamo, le risorse di acqua saranno preziose in futuro, e trovare un modo per ovviare a questo problema è indispensabile. Crearla chimicamente in laboratorio è teoricamente possibile; dopotutto ne conosciamo la composizione (due atomi di idrogeno legati ad uno di ossigeno), ma quanto è fattibile nella realtà?

Per farlo dobbiamo avere tutte le molecole necessarie, ma non basta mischiare l’idrogeno con l’ossigeno. Per legare gli elettroni dei vari atomi è necessaria una fonte di energia e, dato che l’idrogeno è infiammabile, è piuttosto facile ottenere quest’ultima sotto forma di una piccola scintilla. Tuttavia ciò genera anche un’esplosione, il che rende l’intero processo rischioso.

Se volessimo creare acqua in quantità industriali dunque, questo metodo non è certo la soluzione ideale. L’esempio più lampante lo abbiamo già riscontrato in passato con il disastro di Hindenburg, il dirigibile Zeppelin più grande mai costruito. L’idrogeno di cui era colmo per rimanere in aria era una bomba a tempo, tanto che della semplice elettricità statica ne causò la combustione, nel maggio del 1937 (a proposito, questa è una delle ragioni per cui non vediamo più dirigibili in giro).

Curiosamente però, l’esplosione dell’Hindenburg causò anche la formazione di una notevole quantità d’acqua.

Insomma, è chiaro che ciò di cui abbiamo bisogno è un metodo sicuro ed efficiente. La soluzione migliore sembrerebbe essere quella di estrarre l’acqua dall’atmosfera e dall’aria intorno a noi. Ad oggi ci sono stati diversi esperimenti, tra cui apparecchi per raffreddare l’aria fino alla sua condensazione o anche macchine per la “raccolta della nebbia”, che tentano di catturare l’acqua nei periodi di maggiore umidità.

Tuttavia nessuno di questi sistemi è particolarmente efficiente e per il momento possiamo solo aspettare lo sviluppo delle tecnologie che ci permetteranno di superare quest’ostacolo e rimediare alla compromissione del ciclo dell'acqua.

