Produrre energia usando l'ombra? Da oggi è possibile

Non solo la luce ma anche l'ombra può essere utilizzata per generare energia. Un nuovo strumento utilizza il contrasto tra punti illuminati e zone in ombra per creare una corrente che potrebbe alimentare piccoli gadget elettronici. Lo shadow effect energy generator, questo è il suo nome, potrebbe presto accompagnarci nella vita di tutti i giorni.

"Possiamo produrre energia ovunque sulla Terra, non solo in spazi aperti," spiega Swee Ching Tan, scienziato dei materiali della National University of Singapore.

Tan e il suo team hanno costruito il generatore ricomprendo del silicio con una sottilissima pellicola di oro. Come nei pannelli solari, la luce è in grado di eccitare gli elettroni del silicio e, grazie alla presenza dell'oro, produce una corrente quando una parte dello strumento è all'ombra. Il silicio potrebbe presto andare in pensione, almeno per la produzione di cellule fotovoltaiche, sostituito da un nuovo minerale.

Gli elettroni eccitati passano dal silicio all'oro e, con una parte al riparo dalla luce solare, il voltaggio dell'area illuminata cresce moltissimo. Inviando questi elettroni ad uno strumento esterno tramite un circuito, i ricercatori sono stati in grado di alimentare piccoli sensori e luci a LED, con otto generatori sono stati in grado di far funzionare un orologio digitale.

Più è grande il contrasto tra la zona illuminata e quella all'ombra e più è alto il voltaggio che si può ottenere, aumentando l'energia generata. Il team sta lavorando per migliorare le prestazioni del loro shadow-effect energy generator studiando le tecnologie e le strategie utilizzate nello sviluppo di pannelli solari. Aumentare la luce assorbita da questo strumento migliorerà il contrasto con la zona d'ombra.

Un giorno potremo utilizzare questo generatore nella vita di tutti i giorni, magari per ricaricare lo smartphone, alimentare sensori ad uso medico, o per qualcosa di più ambizioso. "Molte persone pensano che l'ombra sia inutile," afferma Tan. "Ma tutto può essere utile, anche l'ombra.