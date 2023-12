Rimarrai senza parole quando saprai quanto tempo ci vuole per fare una sola caramella

Le caramelle gommose celano un processo di produzione più complesso di quanto si possa immaginare. Ogni secondo vengono prodotte circa 347 Jelly Belly, ma la produzione di una singola caramella necessita di pazienza e dedizione, infatti servono ben due settimane.

Il processo inizia con miscela di amido di mais, zucchero, sciroppo di mais, acqua e aromi, cotti insieme. Questa miscela viene versata in stampi a forma di fagiolo e ricoperti di amido di mais. Successivamente viene fatto riposare il tutto per una notte, essa solidificandosi ottiene la caratteristica consistenza gommosa. Successivamente, i fagioli vengono cotti al vapore per renderli appiccicosi prima di essere delicatamente cosparsi di zucchero e lasciati asciugare.

Ciò che rende le tempistiche lunghe è l'intervallo tra ogni singola fase: a volte un giorno, altre volte diversi, a seconda del sapore. I sapori intensi, ad esempio, richiedono più tempo, poiché hanno bisogno di riposare tra i vari singoli stadi.

Segue un passaggio cruciale chiamato "panning", dove le caramelle gommose ottengono il loro rivestimento lucido. Questo processo richiede una mano esperta che poi aggiungerà ulteriore zucchero e vari aromi per circa due ore, creando il caratteristico strato saporito (sapevate che Elon Musk possiede una fabbrica di caramelle tutta sua?)

Questa fase purtroppo non può essere automatizzata e dipende molto dalla singola manualità di chi la svolge. Una volta completato un ultimo processo di lucidatura, i fagioli vengono confezionati dopo una o due settimane. Infine, che non venga mai in mente a nessuno di mettere una caramella in un acceleratore di particelle, il risultato sarebbe catastrofico.