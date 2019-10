I produttori di carne stanno passando agli hamburger vegetariani: le molteplici soluzioni

La strada sembra ormai segnata: persino i produttori di carne tradizionale stanno iniziando a "convertirsi" agli hamburger vegetariani, perlomeno negli Stati Uniti d'America. Infatti, un recente articolo del New York Times ha fatto luce sulle innumerevoli iniziative di questo tipo messe in atto da parte delle grandi aziende operanti nel settore.

In particolare, Nestlé, che nel 2013 aveva stretto un accordo con una ditta italiana per una maxi fornitura di carne bovina, ha recentemente deciso di lanciare il suo "Awesome Burger", un hamburger di carne vegetale. Per chi non lo sapesse, Nestlé nel 2017 ha acquisito, per un giro d'affari totale di 5,3 miliardi di euro, l'azienda Sweet Earth Foods, che si occupa proprio di piatti pronti vegetariani. La grande multinazionale sembra quindi voler puntare seriamente su questo settore.

Gli altri grandi nomi che si stanno progressivamente "convertendo" al mondo della "carne non carne" sono Tyson, Perdue, Hormel, Kellogg e Smithfield, giusto per citarne alcuni. Crocchette, salsicce, hamburger: tutto ormai deve essere realizzato in versione vegetale. I prodotti in commercio sono parecchi, dalla linea "CHICKEN PLUS" di Perdue fino a quella "The Blend" di Tyson, passando per "Incogmeato" di Kellogg. Insomma, nessuno vuole perdersi il nuovo business.

D'altronde, progetti come quelli di Impossible Burger e Beyond Meat stanno facendo faville.