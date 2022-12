Produzione di smartphone in calo nel terzo trimestre: è la prima volta che accade

Gli ultimi dati del mondo della telefonia parlavano di un mercato smartphone in picchiata, con Apple come unica società in crescita. A darci una ulteriore panoramica del segmento sono le recenti analisi di TrendForce, le quali confermano il calo della produzione di smartphone nel terzo trimestre del 2022.

Come ripreso dai colleghi di PhoneArena, le stime pubblicate da TrendForce parlano di un totale di circa 289 milioni di unità prodotte nel Q3 dell’anno corrente, per un calo quarter-on-quarter dello 0,9% e un calo anno su anno dell’11%. La tendenza negativa stupisce gli analisti per una semplice ragione: è la prima volta da anni che non si registra una crescita nel terzo trimestre dell’anno. Molto probabilmente la causa va ritrovata in un inventario riempito negli scorsi anni, proprio mentre i consumatori sono meno predisposti all’acquisto di smartphone, specie nella fascia media.

Osservando i singoli brand, Samsung ha prodotto 64,2 milioni di dispositivi, circa il 3,9% in più rispetto al secondo trimestre del 2022. Apple è cresciuta allo stesso modo, aumentando la produzione a 50,8 milioni di iPhone. Al terzo posto si trova Xiaomi, che conta anche i sottomarchi Redmi, Poco e Black Shark, seguita poi al quarto posto dal blocco di OPPO, Realme e OnePlus. Il duo Vivo e iQOO, infine, si colloca in quinta posizione.

Nel frattempo, il mercato degli smartwatch è cresciuto del 30% nel 2022 stando ai dati raccolti al terzo trimestre.