La produzione di smartphone potrebbe crollare del 16% al termine del 2020

Il mercato degli smartphone dovrebbe registrare un calo del 16,5% al termine dell'anno, secondo le ultime stime segnalate da TrendForce. Naturalmente, la causa sarebbe ancora una volta il Coronavirus. TrendForce ritiene che il primo trimestre del 2020 abbia visto un declino del 10% nella produzione di smartphone.

Il dato andrà a peggiorare nel secondo trimestre man mano che le aziende risentiranno delle ripercussioni legate ai blocchi dettati dalla pandemia. Il calo dovrebbe essere dell'11,3% per l'intero anno, il che significa che nella seconda metà del 2020 potrebbe esserci un piccolo ma graduale recupero.

Le misure di blocco hanno comportato la chiusura delle fabbriche causando il crollo della produzione, come accaduto a Samsung in diversi paesi. Un altro esempio è stato il lancio dell'iPhone SE, inizialmente programmato per il mese di marzo e poi presentato ad aprile.

La principale causa delle spedizioni ridotte sarà legata alla costante diminuzione della domanda da parte dei consumatori. Le principali fabbriche di assemblaggio di iPhone come Foxconn sono state chiuse diverse settimane e la produzione è ripartita solo a metà marzo.

La richiesta di iPhone è diminuita sensibilmente e resta da capire se il COVID-19 provocherà una recessione completa. Prima dell’arrivo del Coronavirus, TrendForce si aspettava che Apple raggiungesse i 200 milioni di iPhone prodotti nel 2020. A seguito dell’emergenza, la produzione sarebbe scesa del 9% nel corso del primo trimestre, pari a circa 37,9 milioni di iPhone.

Il nuovo iPhone SE potrebbe aiutare a stabilizzare la produzione nel corso dell’attuale trimestre mentre le aspettative sulla domanda per i prossimi iPhone 12 di fascia alta saranno notevolmente ridotte. Il Wall Street Journal ha riferito che il lancio dei nuovi smartphone Apple sarà ritardato di circa un mese con le spedizioni che dovrebbero aumentare nel corso del 2021.

Nelle prossime ore, Apple dovrebbe rilasciare i risultati finanziari fatti registrare nei primi tre mesi dell’anno. Ha già anticipato che non raggiungerà i dati degli altri anni a causa del crollo nelle vendite di iPhone. TrendForce dichiara che Apple si è classificata al terzo posto per le vendite di smartphone del primo trimestre del 2020, dietro a Samsung e Huawei.