Professionale ed elegante smartwatch Garmin a un prezzo IRRIPETIBILE!

Garmin Forerunner 165 è il modello ideale per chi cerca uno smartwatch professionale, per quando fa sport o per monitorare la propria salute a riposo. Il design lo rende utilizzabile in tutti i momenti della giornata, anche al lavoro o per un evento galante. Sconto del 9%, pagherai solo 253,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Questo Smartwatch ha una cassa da 43 mm, display touchscreen AMOLED ultra-brillante per guardare lo schermo in modo chiaro anche alla luce del sole, in pieno giorno.

GPS super preciso e sensore cardio integrati, utili per monitorare in tempo reale il passo di corsa, la distanza e la frequenza cardiaca con la massima precisione.

Possibilità di impostare allenamenti quotidiani personalizzati che si adattano alle tue prestazioni e alla capacità di recupero. Non solo, puoi utilizzare anche i piani gratuiti Garmin Coach per prepararti a raggiungere il tuo obiettivo seguendo una tabella strutturata e adattiva.

Tante le app per tutti i tipi di sport: indoor, su pista, trail e ultra-trail, puoi contare anche su altri 25 profili di attività integrati che includono ciclismo, nuoto in piscina, cardio, HIIT, forza funzionale e molti altri. Ce n'è per tutti i gusti.

Esclusiva funzione Report Mattutino: avrai insight sul sonno e sul tuo stato di forma, così da pianificare la tua giornata al meglio. Al termine della sessione di corsa lo smartwatch Garmin ti invierà un feedback immediato su come l'allenamento ha influito sulla tua forma fisica e quale è stato il vantaggio principale ottenuto con esso. Qualcosa di introvabile su altri accessori indossabili.

Ribadiamo l'offerta: sconto del 9%, lo pagherai solo 253,99 euro!

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!