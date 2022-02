Questo professore di fisica usa la scienza per vincere le gare di skydiving

Non c'è nulla di più stupefacente che lanciarsi da un aeroplano... tranne lanciarsi da un aereo utilizzando le proprie conoscenze in fisica. Questo è il caso di Alexey Galda, fisico teorico e professore all'Università di Chicago che applica le sue conoscenze lanciandosi fuori da un aereo mentre indossa una tuta alare.

"Il mio background nell'ottimizzazione e nell'analisi dei dati mi ha aiutato a sviluppare strategie specifiche per ottimizzare il volo", ha dichiarato il professore di fisicia al Chicago Sun-Times qualche settimana fa. “È molto tecnico e ricco di dati. Tutto viene registrato da un dispositivo GPS sul casco del pilota".

In poche parole, il professore di fisica utilizza le sue conoscenze per avere qualche "vantaggio" quando partecipa a gare di skydiving (sì, a quanto pare esistono). "La consapevolezza di alcune di queste tecniche scientifiche a questo sport per fare meglio ha acceso la competitività in me", ha aggiunto infine durante la sua intervista.

Le tute alari commerciali esistono fin dal 1999 e questo tipo di competizioni vengono attuate soltanto da "poco" tempo. Insomma Galda utilizza la sua esperienza in fisica per ottenere risultati migliori nelle gare, anche se nel 2016, dopo aver testato per la prima volta un prototipo, se l'è vista brutta quando ha iniziato a girare in modo incontrollato.

Fortunatamente alla fine è riuscito a mantenere il controllo.