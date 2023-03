Harvard e Pentagono non escludono esistenza di una nave madre aliena gigante nello spazio

Il famoso astronomo di Harvard Avi Loeb e Sean Kirkpatrick, direttore del nuovo All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) del Pentagono, ovvero un dipartimento creato per studiare i fenomeni aerei non identificati, non escludono la possibilità che da qualche parte nello spazio possa esserci una "nave madre" aliena di dimensioni considerevoli.

Questa nave aliena avrebbe l'obiettivo di inviare minuscole sonde nell'Universo per studiare i vari pianeti. Tale affermazione si sposa perfettamente con l'idea di Loeb su Oumuamua, un oggetto molto curioso, nonché primo oggetto interstellare conosciuto, che nel 2017 si fece strada all'interno del nostro Sistema Solare.

Sei mesi prima, infatti, sul nostro pianeta si schiantò una piccola meteora soprannominata IM2... quest'ultima, però, non era naturale ma artificiale, secondo il professore. "Le coincidenze tra alcuni parametri orbitali di 'Oumuamua e IM2 ci ispirano a considerare la possibilità che un oggetto interstellare artificiale possa potenzialmente essere un'astronave madre che rilascia molte piccole sonde durante il suo passaggio ravvicinato alla Terra, un costrutto operativo non troppo dissimile dalle missioni della NASA”, scrivono i due in un articolo.

Loeb ha intenzione di cercare una meteora interstellare nell'Oceano Pacifico per cercare di determinare la sua origine. Insomma, un professore di Harvard e funzionario del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti si sono alleati per cercare delle prove di oggetti alieni nello spazio... cosa potrebbe andare storto?