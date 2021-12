Un professore del MIT avvisa: 'siamo sull'orlo di un evento di estinzione di massa'

Il riscaldamento climatico minaccia gli esseri umani. Questa non è sicuramente una novità e la questione è anche grave. Addirittura Daniel Rothman, professore di geofisica, del Massachusetts Institute of Technology (MIT) afferma che siamo sull'orlo dell'estinzione di massa.

Secondo quanto affermato dal professore, le interruzioni umane del ciclo del carbonio alla fine si tradurranno in calamità per l'umanità. "Ogni volta che c'è stato un evento importante nella storia della vita, c'è stata anche una grande perturbazione dell'ambiente", ha dichiarato Rothamn al The Times of Israel. "Sono due cose che tendono a venire insieme".

Queste conclusioni sono arrivate dopo che l'esperto ha esaminato gli eventi di estinzione di massa del passato, durante i quali si è verificato un aumento del tasso di variazione del ciclo del carbonio. In poche parole, c'è un quantità "limitata" di carbonio che può essere immessa nella nostra atmosfera o nei nostri oceani.

Rothamn ha perfino calcolato questa cifra: la soglia per il carbonio nell'oceano è di circa 300 gigatonnellate - e l'umanità potrebbe superare questa cifra nel 2100 quando saranno immesse 500 gigatonnellate nell'oceano. Da questo punto di vista, quindi, la Terra potrebbe raggiungere una nuova estinzione di massa.

Non è un segreto che l'umanità stia ricreando le condizioni che sono esistite durante un'estinzione di massa... ed è praticamente certo che l'umanità ha già dato il via alla sesta estinzione di massa.