Un professore prova a fare lezione su Twitch, ma non va a finire molto bene

In un periodo come quello attuale, in cui scuole e università stanno cercando di utilizzare il più possibile i servizi di e-learning forniti gratuitamente, è bene parlare delle possibilità offerte dal mondo del Web per fare lezione a distanza. Infatti, forse non è una buona idea utilizzare certe piattaforme per questo scopo.

Infatti, stando a quanto riportato da The Verge, un professore del New York University Game Center ha voluto provare a tenere una "classe virtuale" su Twitch (se ve lo state chiedendo, sì: è la piattaforma dove facciamo le nostre dirette). Per completezza di informazione, solitamente il corso di sociologia dello streaming si svolge fisicamente, ma le recenti problematiche legate al Coronavirus hanno costretto il docente a fare una live streaming e, vista la materia coinvolta, è stata scelta la piattaforma di Amazon.

Se vi state chiedendo com'è andata la lezione, il professore ha dichiarato in merito: "Sapevo che era un'idea terribile, ma ho pensato che sarebbe stato istruttivo far capire agli studenti perché una lezione su Twitch non può funzionare. [...] È difficile capire le emozioni degli studenti da una chat in cui vengono 'spammate' delle emote. [...] Quando non sai chi sta [...] guardando il tuo stream, il pubblico è semplicemente 'illeggibile'".

Morale della favola? La diretta streaming ha attirato l'attenzione di centinaia di persone, che hanno iniziato a interagire con il docente. C'è un piccolo problema: la classe coinvolta ha solamente 18 studenti e probabilmente questi ultimi si stavano pure "nascondendo" dietro dei nickname. "Questa è stata di gran lunga la diretta più popolare che abbia mai fatto... ma sono abbastanza sicuro di non volerlo fare mai più", ha concluso il professore.

Potete vedere una breve clip della lezione sul canale Twitch radiatoryang.