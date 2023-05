Professore usa ChatGPT per scoprire se gli studenti hanno usato ChatGPT: lauree bloccate

È diventato rapidamente virale il thread pubblicato su Reddit questa settimana, in cui si parla della storia di un professore di scienze agrarie presso l’University of Texas A&M-Commerce, che ha utilizzato ChatGPT per scoprire se i suoi studenti avessero utilizzato l’IA per scrivere i loro saggi.

Nel thread di Reddit si legge Jared Mumm, coordinatore del dipartimento agrario e risorse naturali dell’Università americana, ha informato gli studenti che si è affidato a ChatGPT per capire se i compiti inviati fossero scritti da umani o da un computer.

Il chatbot di OpenAI a quanto pare avrebbe etichettato una parte dei lavori come generati da una macchina. Questo ha spinto il professore a bloccare le valutazioni e dopo un’indagine le lauree sono state congelate per circa metà classe. Il professore nel post ha spiegato che ha effettuato due volte il controllo per ottenere una conferma da ChatGPT e quindi bocciare i documenti.

Alcuni studenti sono stati completamente scagionati da qualsiasi accusa, mentre altri si sono detti disposti ad inviare dei nuovi saggi da valutare. Uno studente invece ha ammesso di aver utilizzato ChatGPT per alcuni compiti.

“A&M-Commerce conferma che nessuno studente ha fallito il corso o gli è stato impedito di laurearsi a causa di questo problema. I funzionari dell’università stanno indagando sull’incidente e sviluppando politiche per affrontare l’uso o l’uso improprio della tecnologia AI in classe” si legge in una nota diffusa dall’istituto, che conferma come stia prendendo in considerazione l’utilizzo di alcuni strumenti per rilevare l’IA, dal momento che il suo utilizzo nei corsi è un “problema in rapida evoluzione che devono affrontare tutti gli istituti”.

Proprio all’inizio dell’anno, ChatGPT è stato vietato nelle scuole pubbliche di New York, in quanto accusato di aiutare gli studenti a barare.