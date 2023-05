La profezia di Bill Gates: 'l'IA segnerà la fine di Amazon e Google'

Il co-fondatore di Microsoft ed ex amministratore delegato della compagnia, Bill Gates, parlando dell’impatto che è destinata ad avere l’intelligenza artificiale sull’economia mondiale ha affermato che il proliferare di strumenti come ChatGPT potrebbe segnare la fine di colossi come Amazon e Google Search.

Parlando durante l’evento AI Forward 2023 ospitato da Goldman Sachs ed SV Angel, il 67enne filantropo e miliardario ha affermato che se un nuovo strumento d’intelligenza artificiale dovesse iniziare a comprendere i modelli di pensiero, i bisogni e sentimenti umani, potrebbe cambiare il comportamento umano.

“Non andremo mai più su un motore di ricerca o su un sito di produttività, oltre che su Amazon” ha affermato Gates secondo cui grazie all’IA le persone non perderanno più tempo a visitare un motore di ricerca o a cercare prodotti su Amazon.

Il magnate continua a rimanere ottimista sul ruolo che potrebbe avere Microsoft nella creazione di questa nuova intelligenza artificiale, anche alla luce dell’investimento da 10 miliardi di Dollari in OpenAI e del lavoro che sta portando avanti. “Sarei deluso se Microsoft non intervenisse. Ma sono impressionato da un paio di startup, inclusa Inflexion” ha continuato Gates, secondo cui un futuro non lontano in cui i robot assumeranno i lavori dei così detti colletti blu.