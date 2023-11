La profezia di Bill Gates sull'IA: 'in cinque anni cambierà la vita di tutti'

In un nuovo post pubblicato sul proprio blog ufficiale, il fondatore di Microsoft Bill Gates ha pubblicato le sue previsioni sull’impatto che avrà l’intelligenza artificiale sulla collettività nel giro di cinque anni.

Gates osserva che il software, “anche se è migliorato molto nei decenni successivi, è piuttosto stupido”. Ecco perchè è convinto che nel giro di cinque anni la situazione cambierà radicalmente grazie all’intelligenza artificiale.

“Nei prossimi cinque anni non utilizzeremo app diverse per attività diverse. Diremo semplicemente al dispositivo, nel linguaggio quotidiano, cosa vogliamo fare” afferma Gates, secondo cui “a seconda della quantità di informazioni che sceglieremo di condividere con esso, il software sarà in grado di rispondere personalmente in quanto avrà una comprensione più profonda della nostra vita”.

Il magnate continua nelle sue previsioni spiegando che “nel prossimo futuro, chiunque sia online sarà in grado di avere un’assistente personale alimentato dall’IA che va ben oltre la tecnologia di oggi”.

In passato, Bill Gates aveva affermato che l’IA segnerà la fine di Amazon e Google in quanto sarà in grado di comprendere i modelli di pensiero, i bisogni ed i sentimenti umani: le persone non andranno più su un motore di ricerca o su un sito di produttività, secondo Gates.

