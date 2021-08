La profezia di Jack Dorsey: 'il Bitcoin unirà il mondo'

L'amministratore delegato di Twitter e Square, Jack Dorsey, non ha mai nascosto la propria passione per il Bitcoin ma nella giornata di ieri ha pubblicato sul proprio account ufficiale quella che sembra essere a tutti gli effetti una profezia.

Nel pomeriggio, infatti, Jack si è rivolto ai propri follower su Twitter per affermare che "il Bitcoin unirà un paese profondamente diviso ed eventualmente il mondo".

Pur non affermando di quale paese si tratti, il tweet ha rapidamente fatto il giro del mondo ed ha suscitato commenti ed un certo grado di perplessità da parte degli utenti. Secondo molti Dorsey potrebbe riferirsi agli Stati Uniti che per questioni politiche e sociali mai sono stati così divisi, ma non ha diffuso alcun riferimento o indizio a riguardo.

Dichiarazioni di questo tipo, però, non sono completamente nuove per il CEO di Twitter che nel corso di una conferenza sul Bitcoin tenuta lo scorso Luglio aveva parlato della criptovaluta, affermando che "la mia speranza è che il Bitcoin crei la pace nel mondo". Anche in passato, Dorsey aveva affermato che il Bitcoin potrebbe diventare la moneta mondiale unica.

Allo stato attuale, però, non sono giunte nemmeno indicazioni su come ciò potrebbe avvenire, e proprio questo aspetto ha suscitato l'ironia di molti.

Il Bitcoin viene attualmente scambiato a 45.718,87 Dollari, in crescita dell'1,53% rispetto alla giornata di ieri.